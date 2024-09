È previsto un’imminente astensione dal lavoro di una durata di 24 ore, che potrebbe mettere in pericolo tutti i trasporti a Milano

Il prossimo venerdì 18 ottobre 2024 potrebbe segnare una giornata di grande disagio per gli utilizzatori di trasporti pubblici a Milano e in altre parti d’Italia, a causa di un imminente sciopero generale di 24 ore. Questo potrebbe compromettere l’operatività di metropolitane, autobus e tram. Sono previsti infatti diversi scioperi che hanno l’obiettivo di paralizzare il sistema dei trasporti.

Secondo quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sindacato Al Cobas ha stabilito che i lavoratori del settore dei mezzi di trasporto locali protesteranno durante l’intera giornata. A Milano, ciò riguarda i dipendenti di metro, bus e tram dell’ATM. Non sono state ancora fornite informazioni specifiche riguardanti gli orari garantiti, ma solitamente vanno dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. In aggiunta a questa mobilitazione, ci sarà anche la protesta del sindacato Si Cobas, che ha annunciato uno sciopero generale coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato.

L’azione di sciopero, inizialmente prevista per il 20 settembre, è stata spostata al 18 ottobre da parte dei lavoratori di Al Cobas, con l’intenzione di allestire una grande manifestazione a Milano.

“Le nostre rivendicazioni – dichiarano – non sono campate in aria, rappresentano il ‘minimo sindacale’ per ottenere una vera equità sociale: chiediamo un aumento mensile di 150 euro a livello aziendale e 350 euro a livello nazionale, che sia lo stesso per tutti senza dover ricambiare in alcun modo; vogliamo il diritto di usufruire delle ferie e la fine dei salari minimo, dei privilegi, dei bonus individuali, dei pagamenti una tantum e delle discriminazioni; non vogliamo contribuire a fondi pensione e assistenza integrativa privati; infine, chiediamo un incremento delle condizioni di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro”.