Crescere con la lettura: “Una barca di libri” arriva a Cernusco con una serie di 26 eventi

A Cernusco è previsto un evento chiamato “Un naviglio di libri”, per stimolare l’interesse per la lettura nei più giovani, un festival per famiglie e ragazzi di Martesana. Il programma dell’evento, che si svolgerà dall’11 al 13 ottobre, include vari incontri con autori, spettacoli di teatro, reading, laboratori di illustrazione, dibattiti e seminari per genitori e insegnanti. Questo progetto è stato ideato per coinvolgere le generazioni più giovani, con un target d’età che va dai 5 anni all’adolescenza. Tra i partecipanti ci sono Alberto Pellai e Barbara Tamborini, personalità famose e studiosi dell’età dell’adolescenza e delle relazioni. Inoltre, per la delizia dei più giovani, ci sarà anche l’apparizione di Geronimo Stilton (13 ottobre, alle 11:30, presso la Casa delle Arti). Luigi Ballerini, vincitore del premio Andersen e del Bancarellino, aprirà l’evento il 10 ottobre alle 18 all’Agorà, incontrando il pubblico in un’anteprima serale. Il festival prevede un totale di 26 eventi, con più di 20 case editrici presenti e 30 importanti nomi della letteratura per ragazzi, con argomenti che spaziano dalla scienza alla sostenibilità allo sport, insieme a romance e fantasy. “È un privilegio ospitare un evento di tale importanza nazionale che era assente nel nostro territorio”, ha commentato la vice sindaca Paola Colombo, “I più giovani avranno l’opportunità di incontrare autori di rilievo”. L’evento si rivolge a un gruppo di età caratterizzato dall’amore per i libri, secondo le statistiche; c’è un declino tra i 14 e 17 anni, ma poi l’interesse per la lettura torna, prima di iniziare a calare di nuovo. Tra gli ospiti attesi ci sono Elisabetta Dami, la book blogger Penny e, per quanto riguarda l’area di intrattenimento, i laboratori di Roberta Bianchi e Chiara Gianni.

Nella biblioteca e alla Filanda si svolgeranno incontri artistici pensati per i bambini e in occasione di Halloween, compresi “Esseri Fantastici. Creiamo marionette di carta!” (venerdì 11 alle 17) con l’acclamata illustratrice Giulia Orecchia, e “Siamo tutti streghe (e maghi)!” (sabato alle 14,15) a cura della scrittrice Gisella Laterza. Saranno anche organizzati laboratori guidati da autori e illustratori, come “Un incontro tra le nuvole2” di Laura Cortinovis (sabato alle 10,30), “Giardiniere dei sogni” (sabato 12, alle 16,30) con Claudio Gobetti e Diyana Nikolova, “Come si fa un abbraccio?” (domenica 13 alle 14) presentato da Ilaria Zanellato e “Musica, maestro” (domenica 13 alle 16) con Sergio Olivotti. L’ingresso è gratuito per tutti, ma in alcuni casi il numero di posti è limitato: è possibile prenotare sul sito unnavigliodilibri.it.