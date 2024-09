All’interno del Parco delle Cave a Milano, si è verificato uno scarico illegale. Sono state erette delle barriere per contenere l’insolita chiazza

Dal giovedì, gli esperti della Città metropolitana di Milano si trovano a lavorare lungo le rive del Parco delle Cave per prendere in carico e lanciare una bonifica di idrocarburi e altre sostanze chimiche riversate nell’acqua da individui non identificati. Le operazioni sono state svolte sino a sera con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, i subacquei della protezione civile S.Rossi, così come il dipartimento ambientale della polizia locale di Milano. Tuttavia, non è stato possibile rimuovere del tutto il materiale. Pertanto, in tarda serata, i tecnici della Città metropolitana hanno dovuto posizionare delle barriere per contenere e confinare il materiale scaricato. L’area coinvolta è stata quindi resa sicura con due distinti confinamenti lungo le rive. “Questo sforzo rivela l’impegno della Città metropolitana per la tutela dell’ambiente,” afferma Paolo Festa, consigliere delegato all’ambiente. “La dispersione di idrocarburi e altri contaminanti nei corsi d’acqua è un problema serio che richiede una costante sorveglianza e la capacità di mettere in atto interventi immediati. Il nostro lavoro continua in questa direzione. E’ essenziale creare collaborazioni con le amministrazioni locali, la protezione civile, le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco per costituire una robusta rete di salvaguardia ambientale in un territorio fragile e complesso come il nostro.”