Un uomo mascherato e armato di machete ha assaltato il Carrefour, portando via tutti i contanti presenti alla cassa

Un uomo armato di machete e mascherato con un passamontagna ha commesso una rapina presso il Carrefour situato in via Ampère a Milano, giovedì pomeriggio. Approfittando della sua arma e del suo aspetto intimidatorio, il ladro è riuscito a fuggire con un bottino di circa 700 euro, dopo aver minacciato un cassiere di 35 anni e costretto a consegnare tutto il denaro disponibile. Nonostante la rapida risposta delle forze dell’ordine, il malvivente è riuscito a evadere senza lasciare tracce. Gli agenti della Volanti presenti sul luogo del crimine hanno raccolto le testimonianze dei testimoni e sono attualmente all’opera per identificare l’autore del colpo.