Un ragazzo di 12 anni ha subito il furto della sua bicicletta da parte di un ladro

Un giovane di 19 anni, di origine tunisina, è stato arrestato e denunciato dalla polizia di Sesto San Giovanni per furto aggravato. Il giovane mancava di pietà; aveva rubato la bicicletta di un bambino di 12 anni.

Il bambino era in un negozio di articoli da regalo sulla Via Matteotti quando il 19enne ha approfittato della situazione. Si è avvicinato alla bicicletta, è salito e si è allontanato velocemente. Fortunatamente, il bambino ha notato il furto in corso ed è uscito dal negozio a chiedere aiuto.

Casualmente, gli agenti di polizia erano nelle vicinanze e sono riusciti a inseguire e arrestare il ladro poco dopo. Nonostante fosse indagato a piede libero, la bicicletta è stata restituita al suo legittimo proprietario, il bambino.