Un malfunzionamento sulla tratta M4 ha portato alla chiusura della metropolitana tra Linate e San Babila

A causa di una problematica tecnica, la linea metropolitana M4 è temporaneamente inoperativa tra Linate e San Babila. Atm ha rivelato che il team di tecnici sta lavorando per risolvere il problema agli impianti, e le scuse sono state presentate ai passeggeri. Non si può effettuare il cambio tra M1 e M4 a San Babila. Le stazioni alternative utilizzabili sono Porta Venezia, Repubblica, Lambrate, Rogoredo o Garibaldi. Intanto, i bus sostitutivi seguiranno le stesse fermate della linea notturna NM4.

Informazioni sulle fermate dei bus sostitutivi:

– A Linate Aeroporto, i bus fermano di fronte alla porta 8.

– A Viale Forlanini Aeronautica Militare, la fermata si trova all’altezza del sovrappasso pedonale.

– A Repetti, i bus fermano su viale Forlanini, vicino a via Cavriana.

– Alla Stazione Forlanini, i bus in direzione Duomo fermano in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti, mentre in direzione Linate fermano in viale Corsica, dopo via De Andreis.

– Ad Argonne, i bus in direzione Duomo fermano in via Lomellina 64, prima del largo porto di Classe, mentre in direzione Linate fermano in viale Argonne 42, prima di via Marciano.

– A Susa, i bus in direzione Duomo fermano in viale Argonne, dopo piazzale Susa, mentre in direzione Linate fermano in viale Argonne 20, dopo via Catania.

– A Dateo, i bus in direzione Duomo fermano in piazzale Dateo, prima di viale dei Mille, mentre in direzione Linate fermano in corso Indipendenza, prima di viale Piceno.

– A Tricolore, i bus in direzione Duomo fermano in corso Concordia, prima di piazza del Tricolore, mentre in direzione Linate fermano in piazza del Tricolore 3.

San Babila: mentre ti dirigi verso il Duomo, si arrestano in via Visconti di Modrone, successivamente a corso Monforte, all’altezza del numero civico 33; mentre si avvicinano a Linate, si fermano in via Visconti di Modrone, prima di via Mascagni, in corrispondenza del numero civico 16.

–

Largo Augusto: (solo nella direzione del Duomo) si fermano in via Cavallotti, prima di raggiungere il corso Europa

–

Via Larga: nella direzione del Duomo, si arrestano all’incrocio con via San Clemente; mentre si dirigono verso Linate, si fermano prima di via Verziere

–

Duomo: sulla via Baracchini 1, dopo aver attraversato via Paolo da Cannobio.