Un giovane di 21 anni ha sottratto una moto, ma è stato fermato dalla Polizia Locale

Un uomo di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Corsico a seguito del furto di un motociclo. CORSICO – Il furto è stato denunciato al quartier generale della Polizia Locale di Corsico che è stata subito allertata dal proprietario del mezzo bicilindrico sottratto nei giorni passati a Giussano. Utilizzando il localizzatore gps installato sul mezzo, gli agenti hanno potuto rintracciare il veicolo in via Roma, vicino al numero civico 26. I poliziotti hanno immediatamente proceduto con il controllo, ispezionando le aree box e il cortile del palazzo, e hanno intercettato il ladro, un giovane di 21 anni di origine romena che vive in Francia, poco prima che prendesse la fuga, alla guida di un’auto con targhe francesi. L’inspezione dei poliziotti ha permesso di scoprire la motocicletta trafugata, che era stata occultata nel bagagliaio dell’auto assieme a vari oggetti e utensili da scasso. L’individuo è stato arrestato e denunciato per ricettazione. Le forze dell’ordine hanno fatto seguito al sequestro dell’auto e delle attrezzature utilizzate per la sottrazione, inoltre hanno avvertito il proprietario della moto, permettendogli così di riaverla.