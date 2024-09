Per salvaguardare la pista ciclabile di Milano, le persone si sono unite formando una catena umana attraverso l’uso di biciclette

La ProteggiMI ha organizzato un evento nella mattinata del 27 settembre, con lo scopo di difendere le limitate piste ciclabili a Milano. Alle 6:30 del mattino, decine di ciclisti si sono radunati in Via Sforza, vicino al Policlinico di Milano, formando una catena umana per dimostrare che le strade appartengono a tutti e che le delimitazioni servono per assicurare la sicurezza dei cittadini.

Un post pubblicato sulla pagina Instagram ‘Strada per tutti’ ricorda che ogni anno più di 200 ciclisti perdono la vita nelle strade italiane a causa degli incidenti stradali. Per questo, è fondamentale rispettare gli spazi dedicati ai ciclisti – anche se, purtroppo, sono pochi. Il post aggiunge poi che la corsia ciclabile vicino al Policlinico è regolarmente invasa da automobilisti in attesa dell’apertura del parcheggio, costringendo i ciclisti a imboccare la corsia per i veicoli. Un partecipante all’evento ha riconosciuto il valore della manifestazione, sottolineando come si trattasse di persone che proteggono le infrastrutture della città e lo spazio pubblico per tutti. Ha inoltre sottolineato che la causa di questa situazione è la riluttanza del Policlinico ad aprire più presto il parcheggio per i dipendenti.