Per celebrare l’80esimo compleanno, si è organizzata una piacevole escursione in barca lungo i navigli

Il gruppo di persone nate nel 1944 ha celebrato il loro ottantesimo compleanno sui Navigli. “Non era una serata mondana, ma un evento caratterizzato da un tour in barca sulla Darsena”, ha dettagliato il gruppo di cittadini. Erano circa trenta in tutto. Questa escursione ha permesso loro di scoprire – e per alcuni di apprendere – i misteri del quartiere, come, ad esempio, il fatto che i canali, conosciuti anche come Navigli di Leonardo, sono il frutto di secoli di lavoro, a cui ha partecipato anche Leonardo Da Vinci, progettando un sistema di dighe per risolvere il problema delle differenze di livello dei canali. Dopo un’ora di crociera, il contingente del 1944 ha fatto visita al Vicolo dei Lavandai e alla casa dove ha abitato la poetessa Alda Merini. La giornata è stata poi chiusa in un’osteria sui Navigli.