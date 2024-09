“Noi genitori lanciamo un appello disperato”

La mia bambina soffre di una disabilità seriamente limitante: non riesce a parlare né a interagire come i suoi coetanei. Nonostante ciò, stiamo ancora attendendo che venga assegnato un insegnante di sostegno. Le maestre della sua classe sono eccellenti ed esistono educatrici “di riserva”, ma è accettabile trovarsi in questa situazione a inizio anno scolastico? Siamo quasi in ottobre e non ho una chiara idea di cosa mia figlia faccia a scuola. Ogni bambino ha diritto all’educazione. Queste sono le parole di Imma Audino, madre di una bambina che studia nella quarta classe della scuola primaria in via Brocchi, Gallaratese. Recentemente ha avviato una petizione intitolata ‘Sostegno dall’inizio dell’anno scolastico’, che ha già raggiunto oltre cinquemila firme.