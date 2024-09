Nell’arco di un mese, le forze dell’ordine hanno eseguito un intenso controllo a Rogoredo per contrastare lo spaccio. Durante questo periodo, sono state verificate 1.400 persone e si sono effettuati 19 arresti

Nel mese di settembre, la Polizia di Stato ha effettuato controlli su 1.400 individui nel cosiddetto “bosco della droga” vicino alla stazione Rogoredo a Milano e aree adiacenti fino al comune di San Donato Milanese. Di questi, 500 avevano un precedente record con la legge. Sono stati effettuati anche controlli su 200 veicoli, risultanti in 19 arresti a causa di reati legati alla droga e 12 multe a clienti coinvolti nel traffico di droga prevalentemente gestito da cittadini marocchini. Circa 4.000 euro in contanti sono stati sequestrati, insieme a droghe come eroina, cocaina, shaboo e hashish.

Durante questo periodo, 24 provvedimenti di foglio di via obbligatorio sono stati emessi contro individui che, non avendo alcuna connessione con l’area, sono stati trovati colpevoli di reati. Inoltre, sono stati imposti 14 ordini di allontanamento a individui che ostacolavano l’accesso e l’uso di certe parti delle infrastrutture ferroviarie.

Nel complesso, dall’inizio dell’anno, sono stati condotti oltre cento controlli del territorio da parte degli ufficiali del commissariato Mecenate, con l’obiettivo di combattere la criminalità e migliorare le condizioni nell’area di Rogoredo e dintorni.