Nel corso di un mese, la polizia ha effettuato controlli anti-spaccio e anti-degrado su 1400 individui

Nel corso di un mese, la polizia ha eseguito un controllo rigoroso su 1.400 individui nella zona che si estende dalla stazione ferroviaria di Rogoredo al comune di San Donato Milanese, nell’ambito della lotta contro il degrado e la vendita di droga. Questo intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Mecenate insieme alla Squadra Mobile, alla Polizia Ferroviaria, con il supporto della Polmetro e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Queste operazioni straordinarie, messe in atto dall’ultima Questura di Milano, sono state coordinate dal Commissariato Mecenate e condotte in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine e della Divisione Amministrativa Sociale, dell’Ufficio Immigrazione, del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Mobile, con il supporto della Polmetro e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Durante i controlli effettuati su 200 veicoli, la polizia è riuscita ad arrestare 19 individui per crimini legati alla droga, infliggendo sanzioni a 12 individui coinvolti nel commercio di droghe, prevalentemente gestito da cittadini marocchini. Sono stati confiscati circa 4mila euro in contanti e droghe come eroina, cocaina, shaboo e hashish.

Durante il periodo indicato, sono state emesse 24 richieste di foglio di via obbligatorio a individui senza legami con la zona, che sono stati trovati a commettere reati in determinate aree. Inoltre, 14 ordini di allontanamento sono stati emessi a coloro che ostacolavano l’accesso e l’uso di specifiche infrastrutture interne, in questo caso le stazioni ferroviarie.

Dall’inizio dell’anno, il Commissariato Mecenate ha effettuato più di un centinaio di controlli del territorio mirati a contrastare la criminalità e il degrado a Rogoredo e nelle aree adiacenti.