“Molte posizioni sono ancora disponibili”

Oggi pomeriggio ci è stato notificato che alcune maestre, che hanno trionfato in un concorso, sono state promosse a ruolo fisso. Stanno tuttavia in attesa di una conferma ufficiale, come ci informa Manfredo Tortoreto, preside della scuola dell’Istituto Cardarelli Massaua, situato nel quartiere Bande Nere. Come stanno le cose al momento nelle scuole elementari sotto la sua gestione? Al Massaua, l’inizio del full time è previsto per lunedì 30. Alla Scrosati, non tutte le posizioni non occupate saranno coperte fino a giugno, quindi è probabile che il full time inizi a metà settimana. Riguardo agli insegnanti di sostegno, ne dovremmo avere 18, ma ne mancano circa 4 o 5. Tortoreto termina dichiarando che per i presidi è difficile far coincide tutto, coprire le ore non coperte, in una situazione del genere.