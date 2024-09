Maria Campai è stata rinvenuta senza vita e un ragazzo di 17 anni è stato arrestato: sembra che l’abbia assassinata a seguito di un appuntamento intimo

È stato scoperto il corpo senza vita di Maria Campai, una donna di 42 anni, all’interno del giardino di una villetta in abbandono a Viadana, nella regione del Mantovano. La donna era sparita da venerdì scorso quando era andata a Parma per un colloquio di lavoro. Dopo la scoperta del suo corpo, un uomo che sembra averla vista l’ultima volta ha riferito di averla accompagnata nelle vicinanze del luogo in cui il suo corpo è stato rintracciato in seguito. Si erano accordati per un richiamo quando fosse pronta per essere recuperata, ma non ha più dato segni di sé.

La sua scomparsa ha messo in allarme sua sorella, con cui conviveva. Le forze dell’ordine non hanno avuto dubbi sul fatto che si trattasse di un omicidio. Un ragazzo 17enne di Viadana è stato arrestato in relazione al caso. Secondo alcune informazioni preliminari, lui e Maria si erano conosciuti via internet. Lui l’avrebbe persuasa a incontrarlo nella sua residenza per un momento di intimità, e l’avrebbe poi uccisa, sebbene il motivo del delitto rimanga ancora incerto.

Il ragazzo avrebbe violentemente colpito Maria alla testa e poi si presume che abbia caricato il corpo sulla sua persona per nasconderlo nella villetta abbandonata, dove sarebbe stato difficile individuarlo. Il medico legale, Antonello Cirnelli, è ora incaricato di stabilire se le ferite siano state realmente inflitte dal ragazzo di 17 anni. Il movente dell’omicidio resta ancora sconosciuto e l’indagine continua.