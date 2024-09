L’istituzione scolastica svolge un ruolo attivo all’interno della comunità

L’indipendenza delle scuole è un aspetto chiave del sistema educativo sia su scala nazionale che locale. Offre un bilanciamento tra i vari requisiti del governo scolastico: è un nucleo strategico che si occupa di uguaglianza e supervisione, un nodo regionale che interagisce con la comunità. La scuola ha la capacità di formulare un’offerta di sapere che considera le esigenze sia nazionali che locali. È il posto dove il piano di apprendimento definito a livello nazionale si trasforma in attività didattiche pratiche. Ogni entità scolastica è in grado di sviluppare un programma di conoscenza, di puntare sulla sua autonomia nella progettazione di docenti e presidi. Da questo punto di vista, l’autonomia rappresenta una serie di innovazioni strutturali e decentralizzazione pensata per usare le risorse disponibili nel modo più produttivo possibile per adempiere ai suoi doveri istituzionali.

Il modo di liberare la vitalità e l’indirizzare verso obiettivi qualitativi di eccellenza è tramite l’autonomia nell’istruzione. Questa soglia di libertà rende necessarie delle modifiche nei consigli di istituto, con l’accento posto sullo sviluppo educativo di ogni individuo. La partecipazione è inclusiva, cercando di evitare atteggiamenti provinciali autoreferenziali. L’istituzione scolastica è parte attiva nella comunità e coopera con altre entità territoriali, principalmente gli enti locali. L’istituzione scolastica mantiene il suo carattere proprio e un progetto per il progresso sociale e civico, evitando di essere sottomessa. L’autonomia dell’istruzione è protetta dalla Costituzione ed è da valorizzare per evitare la sottomissione a logiche partigiane: mira a trasformare gli obiettivi generali in un programma educativo che prende in considerazione le specificità territoriali. Chiaramente, il processo di regionalizzazione non dovrebbe alterare l’equilibrio tra le varie entità istituzionali, grandi e piccoli, in cui si inserisce l’autonomia della scuola, che esprime l’idea di un sistema educativo con la sua propria vitalità e sviluppo indipendente da interessi di parte.