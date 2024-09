L’individuo è stato arrestato per aver prelevato denaro dai conti dei condomini che gestiva per coprire le sue spese personali, tra cui l’abbonamento alla palestra, il meccanico e il servizio di catering

Milano, 27 settembre 2024 – Un amministratore di condominio è stato arrestato dalle forze dell’ordine a Milano con l’accusa di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. L’uomo è ritenuto responsabile di aver sottratto oltre 330mila euro dai conti bancari di diversi condomini il cui patrimonio gestiva, utilizzando trasferimenti bancari e assegni per spostare fondi a suo favore. La cifra è stata utilizzata per coprire spese private e familiari, inclusi costi medici, abbonamenti palestra, il pagamento di un meccanico e di un servizio catering per un evento personale. Le forze di polizia hanno inoltre sequestrato 450mila euro al professionista per tutela preventiva di coloro i quali sono stati danneggiati dalle sue azioni. L’inchiesta ha anche rivelato che l’imputato ha speso più di 111mila euro in investimenti speculativi, incluso il gioco d’azzardo online. L’indebita appropriazione dei fondi dei condomini avveniva attraverso bonifici a nominativi fittizi, solitamente impiegati come fornitori per i condomini stessi.

Nel momento in cui ha provveduto ad immettere le informazioni per il trasferimento bancario, sembra però che avesse utilizzato l’IBAN del suo conto privato. In questo modo, ha “occultato” il vero destinatario finale del denaro.