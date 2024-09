La celebrazione del sabato dedicata all’apertura completa della M4

L’inaugurazione ufficiale dell’intera linea Metropolitana 4 avverrà il 12 ottobre. La Linea Blu, estendendosi da Linate a San Cristoforo attraversando 15,2 km condivisi da 21 stazioni, farà intersezione con la rete ferroviaria e altre tre linee della metropolitana: la 1, la 2, e la 3. Questo evento segnerà una giornata di celebration per la città, arricchita da musica, eventi e intrattenimenti distribuiti tra i quartieri, le intersezioni della nuova metropolitana, i cinema e i teatri lungo la via della nuova linea. Grazie al supporto dal Municipio 6, le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri ospiteranno attività sportive condotte dalle associazioni dilettantistiche locali, giochi di gruppo e laboratori artistici. Durante il pomeriggio, una varietà di artisti e gruppi musicali animerà oltre 40 performance live nelle intersezioni delle stazioni da San Babila a San Cristoforo. L’evento del 12 ottobre si concluderà con una serata di spettacoli live aperta a tutti. 14 location tra teatri, cinema e spazi dedicati alla cultura vicino al nuovo percorso della M4 offriranno spettacoli gratuiti.

Il programma include una varietà di opere che spaziano dal teatro di alta qualità, tra cui “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, “La casa di Bernarda Alba” di Federico García Lorca e “Medea” di Euripide, a film di grande valore come “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti e “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips. Ci saranno inoltre anteprime come “Inside Out 2” e “Iddu-L’ultimo padrino”, nonché biopic su personalità notevoli come Picasso e Maria Montessori. La musica non sarà da meno, con pezzi di musica classica come “Suor Angelica” e “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, oltre al jazz rappresentato da “La grande storia del Jazz” e “Lazy Sloths Jazz Band” guidata da Paolo Tomelleri. Il tutto senza dimenticare un percorso di esplorazione tra le varie chiese e monumenti situati lungo il tracciato della nuova linea della metropolitana.