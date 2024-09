In vista della partita tra l’Inter e la Stella Rossa, è stato proibito l’asporto di alcolici: questa regola vale per tutte le strade

Il 1° ottobre, durante la partita di Champions League tra Inter e Stella Rossa, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha ordinato un divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche per portar via. Questo divieto riguarda l’uso di vetro e lattine e riguarda sia i venditori fissi che ambulanti in specifiche zone della città. In particolare, il divieto sarà attivo dalle 8 alle 20 nel centro (circoscritto da piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, Foro Bonaparte) così come nelle zone Sempione, Darsena, Navigli e corso Como. Inoltre, dalle 12 alle 24 sarà in atto nelle zone adiacenti a San Siro. La somministrazione sarà però consentita per il servizio ai tavoli. Le aree soggette a divieto includono: Centro (8-20): piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, Foro Bonaparte e le vie circostanti. Como (8-20): Corso Garibaldi, Viale Pasubio, Viale Monte Grappa. Darsena (8-20).

Le seguenti strade e piazze in Italia sono:

Corso Cristoforo Colombo, Via D’Annunzio, Piazza XXIV Maggio, Via Ascanio Sforza, Alzaia Naviglio Pavese, Ripa di Porta Ticinese, Alzaia Naviglio Grande, Via Vigevano, e Viale Gorizia si trovano nell’area di Sempione, con orari tra le 8 e le 20.

Nell’area del Parco Sempione si trova Via Canonica, Via Moscati, Via Massena e Via Macchiavelli.

Nell’area di San Siro, con orari tra le 12 e le 24, si trova Via Tesio, Via Harar, Via Dessie, Via Rospigliosi, Via Stratico, Via Monreale, Piazzale Zavattari, Viale Migliara, Piazzale Lotto, Via Diomede, Via Ippodromo e Via Patroclo.