Il tunnel di Vigliano sulla Paullese è nuovamente operational (anche se solo in parte)

Il sottopasso di Vigliano, nella località di Mediglia (Milano), al km 7 della ex strada statale 415, si prevede una riapertura parziale dopo essere stato chiuso dal 5 Settembre per lavori di manutenzione sulle pompe idrauliche. È stato comunicato dalla Città Metropolitana di Milano, che coordina i lavori, che da questa sera, venerdì 27 settembre, una carreggiata sarà di nuovo accessibile in direzione di Milano a partire dalle ore 18. Per quanto riguarda la carreggiata direzione Crema, una delle due corsie sarà riaperta lunedì 30 settembre alle 16, lasciando la restante chiusa al traffico fino al 7 ottobre per completare i lavori.

Gli abitanti locali e i pendolari hanno accolto positivamente la notizia, dopo aver manifestato il loro disappunto attraverso una petizione che ha raccolto centinaia di firme riguardo agli inconvenienti causati dalla durata dei lavori. Hanno inoltre espresso il desiderio che il sindaco metropolitano Giuseppe Sala si recasse sul posto per informare i cittadini in merito agli interventi sulla Paullese.

La manutenzione del sottopasso di Vigliano non è l’unico punto di tensione; si discute anche riguardo ai lavori in corso da anni per il raddoppio delle corsie tra Settala e Paullo. Al momento, solo una parte dell’area interessata è stata riaperta al traffico.