Il tunnel di Vigliano sulla Paullese è inaccessibile da 23 giorni a causa dei cantieri, causando disordine nella zona. Inoltre, l’ampliamento delle corsie procede con lentezza. Si fa un appello a Sala, chiedendo la sua presenza nel territorio per affrontare la questione

Il tunnel di Vigliano a Paullo (Milano) è stato sigillato per 23 giorni a causa dell’indispensabile manutenzione delle pompe idrauliche. A questo si sommano i lavori di ampliamento e modernizzazione delle corsie, attivi da tempo tra Settala e Paullo. Di conseguenza, i vari cantieri lungo la strada Paullese, fonte di disagio per molti, sono ora al centro di una petizione. Cittadini e pendolari richiedono alla Città Metropolitana di porre più attenzione alla ex strada statale 415 e alle aree circostanti. La petizione è stata avviata da Jader Folli, residente in Paullo, ed è rivolta principalmente al sindaco metropolitano Giuseppe Sala. Questa petizione è molto popular sui social media e nei bar, dove il tema “Paullese” continua a riscaldare le discussioni… E le controversie. “All’inizio di settembre, il tunnel di Vigliano (Mediglia), una infrastruttura critica situata al chilometro 7, è stato chiuso a causa di inondazioni. Questo ha avuto un impatto molto negativo sulla vita di migliaia di residenti, lavoratori e studenti che impiegano almeno un’ora per andare e venire da Milano, persino per un tragitto di solo 10 chilometri” si legge nel documento. Il documento chiede inoltre a Sala “di prendere urgentemente provvedimenti sulla questione”. Ma non si ferma qui. “Dato che non abbiamo mai avuto il piacere o l’onore di ricevere la sua visita nel nostro territorio, le chiediamo di venire a incontrare la popolazione di Paullo il prima possibile, come sindaco metropolitano, per fare luce su queste problematiche”.

In attesa che la petizione arrivi a Via Vivaio, ci auspichiamo che la crisi relativa al tunnel di Vigliano sia già stata risolto. Tuttavia, non importa quanto la questione sia urgente, la necessità di intervento a Paullo rimane alta, come sottolineato da abitanti e pendolari nel loro appello a Sala. Sarà certamente proficuo l’avvicendarsi di incontri, insieme alla possibilità di analizzare tutti i lavori di duplicazione in corso sulla Paullese, soprattutto nelle aree vicine al decimo chilometro, dove i cantieri procedono a ritmo troppo lento da tempo. Il documento riflette le preoccupazioni di molti che subiscono il disagio dei ritardi e degli ingorghi lungo la rotta durante le ore di punta. Secondo l’ultimo editto emesso dalla Città Metropolitana, il sottopasso di Vigliano rimarrà inoperativo per lavori di manutenzione fino al 2 ottobre. Per quanto riguarda invece la conclusione dei lavori di duplicazione e restyling vicino a Settala, ciò richiederà molto più tempo.