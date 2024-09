Il sottopasso della Paullese, precedentemente allagato, ha riaperto in maniera parziale

Un segmento dell’ex strada Paullese, che era rimasto chiuso per settimane a seguito dell’inondazione di un tunnel causata da temporali il 5 e il 11 settembre, è stato riaperto in anticipo. L’ordinanza precedente è stata annullata dalla Città metropolitana di Milano, che ha decretato la riapertura del tratto stradale da km 6,7 a km 8 in direzione Milano a partire dalle 18 di venerdì 27 settembre. Tuttavia, la carreggiata in direzione Crema rimarrà chiusa fino alle 16 del lunedì 30 settembre, momento in cui verrà rimessa in funzione solo la corsia di sorpasso. Si prevede che l’altra corsia sarà riaperta alle 16 del 7 ottobre.

Il sottopasso allagato, inizialmente previsto per riaprire il 2 ottobre, è stato pompato per eliminare l’acqua dopo il secondo temporale dell’11 settembre. Tuttavia, l’intenso sforzo delle pompe ha causato il loro malfunzionamento, costringendo la rimozione delle pompe difettose e la ricerca di officine capaci di effettuare le riparazioni. Sono state quindi installate nuove pompe.

Il giovedì 26, tre pompe in ottime condizioni funzionali sono state montate, mantenendole attive in modo continuo per monitorare eventuali anomalie operative. Ancora prima del lunedì, si prevede l’installazione di ulteriori pompe e per tale ragione, la strada verso Crema deve rimanere chiusa per ora: il trasferimento dei veicoli presenti nel tunnel deve svolgersi senza la presenza di traffico. Saranno programmati interventi di manutenzione successivi, ma nel mentre, i pendolari avranno un po’ di ‘respiro’.