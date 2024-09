Il gestore che svuota le casse del condominio per divertirsi su internet

Un uomo avrebbe sottratto oltre 330mila euro dai conti dei condomini che gestiva nelle zone milanesi e brianzole. La somma prelevata veniva usata per comprare beni e servizi, inclusi giochi online. L’individuo, che fungeva da amministratore di condominio, è stato arrestato dalla guardia di finanza con accuse di appropriazione indebita e autoriciclaggio, con una misura cautelare di arresti domiciliari. Inoltre, le forze dell’ordine hanno effettuato un sequestro preventivo di circa 450mila euro.

Da quanto risultato dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, l’uomo avrebbe sottratto le somme dalle casse condominiali per poi riversarle su altri propri conti correnti tramite bonifici o assegni intestati a lui stesso. L’analisi dei movimenti ha rivelato che, in più occasioni, gli importi sarebbero stati trasferiti a fornitori regolari dei condomini ma indicando il suo Iban.

Si parla di una cifra attorno ai 330mila euro, utilizzata per coprire spese personali come costi medicali e abbonamenti a palestre. Ma c’è di più: il conto del meccanico e il pagamento di un catering impiegato per un evento privato sono compresi nelle spese. Oltre 111mila euro sarebbero stati destinati a scommesse speculative, come la ricarica di conti per il gioco online.