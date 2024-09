Il Comitato nell’area metropolitana solleva la questione: interrompiamo l’intesa riguardante lo stadio

Durante una recente audizione, Iris Balestri, una delle figure chiave del Comitato “no stadio a San Donato Milanese”, ha dichiarato la necessità di mettere in pausa il programma d’accordo proposto dall’Amministrazione Squeri, a seguito della persistente strategia dell’AC Milan di giocare duramente nei negoziati con Milano per rimanere a San Siro. L’isolamento del sindaco di San Donato ha reso questo passo inevitabile, in quanto il pericolo di un possibile trasferimento a San Donato rimane aleggiante.

Balestri concluse mettendo in risalto l’opposizione del comitato alla costruzione di un impianto sportivo nell’area di San Francesco, a causa dell’impatto significativo che avrebbe sull’ambiente e sulla qualità della vita locale.

Nella sua dichiarazione, Balestri ha esortato le autorità a resistere all’influenza dei fondi privati americani e ha sostenuto che, fino a quando non si avrà una decisione finale su San Siro, sarebbe più sensato evitare ulteriori spese di denaro, tempo e risorse pubbliche in progetti illusori come quello proposto a San Donato.

L’audizione del comitato ha visto anche la partecipazione di Francesco Vassallo, vicesindaco metropolitano, Daniele Del Ben, presidente del Parco Agricolo Sud Milano che è contrario ai parcheggi nelle aree adiacenti a San Francesco, e Rino Pruiti, presidente dell’assemblea dei sindaci del Parco Sud.

Questi stessi concetti erano stati presentati dal Comitato lo scorso luglio, durante un’audizione simile in Regione Lombardia. A San Donato, il gruppo “no stadio” aveva proposto un referendum consultivo tra i cittadini, ma l’idea è stata respinta.