Il comando della polizia locale ha un nuovo leader, Mirabelli. Ciacci, invece, si trasferisce alla direzione Legalità. Questo è un cambiamento significativo al vertice delle forze dell’ordine locali

Gianluca Mirabelli, l’attuale direttore operativo della polizia locale di Milano, diventerà comandante dei vigili della città milanese, sostituendo Marco Ciacci. L’annuncio è arrivato alla vigilia della Festa del Corpo, che si svolgerà la prossima settimana in piazza Duomo. Mirabelli, di quarantasei anni, ha iniziato la sua carriera di vigile a Vigevano nel 2001, combinando la sua professione con una carriera di pugilato e completando contemporaneamente un corso di studi in Scienze Politiche. Ha poi avanzato la sua carriera fino a diventare vice comandante della polizia locale in una città della provincia di Pavia.

Dietro alle sue spalle, Mirabelli ha anche un incarico come vice capo gabinetto, iniziato nel febbraio del 2018, dopo il quale è stato nominato capo del gabinetto e successivamente nominato direttore operativo. È marito e padre di una figlia.

Ciacci, che ha assunto la posizione di comandante nel 2017, non lascerà il Comune, come annunciato dal sindaco Giuseppe Sala: “Dopo sette anni, posso vedere la possibilità di un cambiamento, ma la mia fiducia in lui rimane intatta. Sono sicuro di una cosa: non voglio assolutamente perdermi il suo contributo. Secondo la nota rilasciata da Palazzo Marino, Ciacci sarà incaricato di dirigere la nuova Direzione Specialista Legalità e controlli, che avrà il compito di rafforzare la legge presidio su tutti gli aspetti, in anticipo per le prossime Olimpiadi del 2026.

La nuova struttura avrà il compito di supervisionare e coordinare varie misure per garantire la legalità e la trasparenza, prevenire la corruzione, proteggere i dati personali, combattere l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Ciò avverrà in stretto contatto con il Comitato per la legalità e il Comitato antimafia, nonché in collaborazione con tutti i dipartimenti interni al Comune e le autorità esterne. Si sospettava da tempo che Ciacci sarebbe stato sostituito: voci di corridoio circolate per mesi a piazza Beccaria indicano che l’analisi dello stato del Corpo di polizia completato a luglio dal delegato per la Sicurezza urbana Franco Gabrielli includeva molteplici critiche alla direzione di Ciacci. Mirabelli, in precedenza responsabile operativo responsabile di Comandi decentrati, Nuclei specializzati e Radiomobile (totale di circa 2.500 agenti), dovrà affrontare una situazione molto delicata per il futuro prossimo del corpo di polizia municipale: inizia dai turni di lavoro serali e notturni e dalla riorganizzazione del Corpo, in attesa dopo un feroce scontro tra l’amministrazione e i sindacati.