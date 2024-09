Gruppi di opposizione a Feltri: spingiamo per una denuncia nei suoi confronti

Le organizzazioni Legambiente, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada (AIFVS) e la “Lorenzo Guarnieri onlus“, hanno comunicato l’intenzione di intraprendere azioni legali nei confronti di Vittorio Feltri, direttore editoriale de “Il Giornale“ e consigliere regionale lombardo rappresentante i Fratelli d’Italia. Queste associazioni si oppongono ai commenti fatti da Feltri durante l’evento “La grande Milano. Dimensione smart city“, dove ha espresso il suo disprezzo per i ciclisti, dichiarando che li apprezza solo se vengono investiti. Le associazioni replicano a tali affermazioni sostenendo che non possono essere considerate mere provocazioni. Ritengono, infatti, che le affermazioni di Feltri siano un invito reale ad atti illeciti, particolarmente gravi in un paese come l’Italia che, nell’anno ancora in corso, ha già contato più di duecento incidenti stradali tra coloro che usano la bicicletta. Le associazioni affermano la loro intenzione di perseguire giustizia per le vittime impedite di farlo, e per chiunque rivendichi il diritto di pedalare in sicurezza nelle nostre città. Inoltre, l’Associazione Gabriele Borgogni ha annunciato di voler presentare denuncia contro Feltri. L’associazione, che si dedica alla protezione delle vittime della strada, sostiene che le parole del giornalista e consigliere regionale sono inaccettabili, e non possono essere ignorate da chi da anni lotta per la sicurezza stradale.