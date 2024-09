“Facciamo squadra. Stop ai problemi.”

“La mia figlia frequenta la scuola Brocchi a Gallaratese e lunedì 23 è iniziato il normale orario di studio. Tuttavia, mancano ancora le assegnazioni di alcuni insegnanti”, spiega Sarah Guglielmotto, madre di una studentessa di quinta. “Per esempio, non abbiamo ancora un insegnante di matematica”. Inoltre, il figlio di Sarah, che soffre di un disturbo da deficit di attenzione, è tuttora in attesa del suo insegnante di supporto. I genitori, per sua iniziativa, si sono organizzati creando una chat di gruppo per unire le loro forze. Sarah loda l’impegno della scuola nel tentativo di ovviare alle carenze di personale, ma sottolinea l’importanza che quelle responsabili agiscano tempestivamente per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione l’anno successivo.