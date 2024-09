Esploriamo il domani attraverso l’indagine. Dal tema delle condizioni atmosferiche all’intelligenza artificiale, evitando le falsità

Il ritorno di MeetMeTonight coincide con la Notte europea dei ricercatori: oggi e domani si svolgeranno una serie di iniziative gratuite per tutte le fasce d’età, incluse 26 installazioni, 21 conversazioni, 15 laboratori e tre performance a tematica scientifica. Tra gli organizzatori ci sono cinque università di Milano – Bicocca, Statale, Politecnico, San Raffaele e Bocconi – offrendo un’ampia varietà di ricerche in diverse fasi di sviluppo. Tra le proposte, un’esposizione intitolata “Scarpe grosse, cervello fino”, che offre uno sguardo sulla moderna agricoltura, e un gioco collaborativo su manoscritti medievali. I filosofi di scienza della San Raffaele presenteranno “Segnala(bufa)la!”, un’attività che coinvolge i visitatori nel ruolo di fact-checker per smontare false notizie in rete. Inoltre, si terrà un laboratorio dedicato agli studenti dai 11 anni in su per illustrare come funzionano i processi cognitivi e di apprendimento anche in situazioni di stress. La Bocconi propone “AdaptAction”, un progetto focalizzato sull’adattamento al cambiamento climatico. Tutti gli eventi si terranno nel quartiere Bicocca, tra viale dell’Innovazione e viale Sarca. MeetMeTonight è parte di un progetto più grande chiamato Meet (Missions: Engagement and Education for Tomorrow), finanziato dall’Unione Europea, che include anche il programma MEETme@School, destinato alle scuole lombarde, da quelle elementari fino alle superiori, previsto per quest’anno e l’anno prossimo. In questo progetto, gli studenti non saranno semplici spettatori, ma diventeranno protagonisti attivi. Il programma s’incentra su cinque Missioni Europee, sostenute dal programma Horizon Europe, e sarà sviluppato in varie attività. Saranno coinvolti più di 70 docenti e ricercatori e circa 40 giovani dottorandi.