È stato aperto il concorso per la ristrutturazione di 150 abitazioni disabitate

Ritieni che il costo di ristrutturare gli alloggi sociali non occupati sia eccessivo? Non ci sono problemi, si possono destinare “così come sono”. Infine, è meglio che lasciarli inutilizzati e negare un rifugio a 150 famiglie a basso reddito. Questo sembra essere il pensiero principale che orienta l’annuncio pubblico che inizierà alle 9 di mattina del 2 ottobre e terminerà alle 12 del pomeriggio del 4 dicembre. In palio ci sono 150 appartamenti di proprietà del Municipio e di Aler.

Che cosa occorre per partecipare all’annuncio? L’Isee del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale rilevante, non dovrebbe superare i 16.000 euro e i beni patrimoniali, mobiliari e immobiliari del medesimo nucleo familiare si suddividono così: 1) per i nuclei familiari costituiti da un solo membro, il limite patrimoniale è fissato a 22.000 euro; 2) per i nuclei familiari di due o più membri, la soglia patrimoniale è fissata a 16.000 euro (+ 5.000 euro per il Parametro della Scala di Equivalenza). Nella domanda, il candidato può scegliere fino a due unità abitative, anche di diversi proprietari, adatte all’organizzazione della propria famiglia. La domanda dovrebbe essere presentata solo in modalità digitale attraverso la piattaforma informatica regionale disponibile al link www.serviziabitativi.servizirl.it.