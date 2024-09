Costui tenta di fuggire nella foresta alla vista della polizia: è stato preso in custodia

Durante la mattinata di mercoledì, un uomo italiano di 49 anni con un passato criminale è stato arrestato a Legnano per detenzione di droga con l’intento di rivenderla. Quando ha notato la presenza della polizia, ha tentato di evadere correndo verso un bosco vicino. Tuttavia, il suo tentativo ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine che lo hanno immediatamente catturato.

Il 49enne, al momento dell’arresto, era in possesso di 12,71 grammi di hashish, 11,56 grammi di ecstasy e una piccola quantità di ketamina, insieme a 160 euro in contanti e un telefono cellulare. La sua reiterata mandata in arresto è avvenuta a causa dei suoi precedenti problemi legali legati alle droghe.