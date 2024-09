Barbara Berlusconi critica Sala per il suo atteggiamento verso l’aeroporto Malpensa. Afferma che egli utilizza l’immagine di suo padre per celare i suoi problemi

Nel mese di luglio scorso, Beppe Sala, il sindaco di Milano, è stato criticato da Piersilvio a seguito dell’annuncio del nuovo nome dell’aeroporto. Ora, è Barbara Berlusconi a duramente rimproverare il sindaco, accusandolo di cercare di deviare l’attenzione dai suoi problemi. I figli di Silvio Berlusconi si uniscono in difesa di suo padre, sostenendo la decisione di attribuire a lui il nome dell’aeroporto di Malpensa. Barbara Berlusconi ha dichiarato all’Ansa: “In quanto figlia, sono delusa che il sindaco di una città tanto amata da mio padre usi l’immagine di Silvio Berlusconi per distogliere l’attenzione mediatica dai propri problemi amministrativi”. Ha inoltre citato l’amministrazione fallacente dello stadio, la mancanza di sicurezza, problematiche di circolazione e l’immobilità nell’edilizia come problemi attribuibili a Sala. Comprende il desiderio del sindaco di stabilirsi come leader politico nazionale, tuttavia, ritiene che dovrebbe concentrarsi maggiormente sui problemi reali dei cittadini di Milano. Queste critiche politiche, proprie del centrodestra, rappresentano un ulteriore complicazione per Sala, malgrado i suoi tentativi passati di stabilire un dialogo con la famiglia Berlusconi.