Allarme per condizioni meteorologiche avverse, stato di preallarme di livello arancione

Oggi, 27 settembre, è stata emessa un’allerta arancione in Lombardia a causa di forti venti e precipitazioni diffuse in molte delle sue aree settentrionali, queste condizioni sono causate dalla presenza di una grande area di bassa pressione che si estende su queste regioni. Inoltre, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato la necessità di un’allerta idrogeologica a causa del potenziale per piogge pesanti nei settori alpini e prealpini della regione. Allo stesso tempo, un allarme giallo è stato emesso in diverse altre regioni, compresa la Provincia Autonoma di Bolzano e parti di Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. La situazione del maltempo in Italia deriva in gran parte da questa area di bassa pressione che si estende attraverso la parte settentrionale del paese.