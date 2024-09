Uno studio sull’effetto positivo delle terme sulla salute mentale

L’Università Cattolica sta conducendo un’indagine su come il wellness influisca sulla psicologia, attraverso il corso di laurea magistrale in “Psicologia per il Benessere: Empowerment, Riabilitazione e Tecnologia Positiva”. Per il terzo anno consecutivo, il corso sarà avviato il 30 settembre presso le Terme di Monticello a Lecco. I dati raccolti nelle due precedenti edizioni indicano che frequentare una Spa può indurre un rilassamento neurofisiologico nell’individuo, che si traduce in un stato di maggiore reattività a livello cognitivo, come evidenziato da un aumento delle frequenze beta e theta dell’elettroencefalogramma durante compiti specifici. La collaborazione con Monticello Spa&Fit (che include anche le Terme di Saturnia, le Terme di Chianciano e De Montel-Terme di Milano) offre agli studenti l’opportunità di svolgere ricerca sul campo e acquisire esperienza pratica, oltre a ricevere assistenza nello sviluppo delle loro tesi e progetti nel settore del wellness. D’altro canto, Monticello Spa&Fit beneficia dell’expertise, della ricerca e delle innovazioni psicologiche dell’università per migliorare la propria offerta.