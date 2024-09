Una situazione assurda si è verificata a Milano, dove un individuo è entrato in una banca con una pistola nascosta nei suoi pantaloni. Più tardi, ha tirato fuori l’arma, affermando che era soltanto un giocattolo

Un uomo di 58 anni, di nazionalità italiana e senza precedenti penali, è entrato nella sua banca di riferimento a Milano per svolgere delle operazioni bancarie di routine mercoledì 25 settembre. Sul luogo, altri clienti in attesa hanno notato che l’uomo aveva una pistola che gli usciva dalla cintura dei jeans e hanno prontamente allertato le forze dell’ordine al numero di emergenza 112, pensando che stesse per rapinare la banca.

Il travolgente evento ha avuto luogo nel pomeriggio, in un edificio bancario nel largo dei Gelsomini. Realizzando di essere sotto osservazione, l’uomo ha tirato fuori la pistola, spiegando che era solo un giocattolo.

Dopo che ha lasciato la banca, i Carabinieri della stazione San Cristoforo lo hanno accostato. Gli agenti hanno confiscato l’arma giocattolo, che si è rivelata essere una replica di una Glock priva del tappo rosso utilizzato per indicare che si tratta di un giocattolo. Inoltre, hanno trovato circa 40 cartucce a salve sull’uomo, alcune delle quali erano già caricate, e un coltello di 19 centimetri con lama a serramanico. L’uomo è stato quindi denunciato per possesso illegale di un’arma.