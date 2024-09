Una donna è stata brutalmente attaccata in una palestra milanese: sorpresa alle sue spalle e gettata a terra, il risultato è un ricovero ospedaliero

Un assalto si è verificato in una sala d’allenamento a Milano: una donna è stata colta di sorpresa, buttata a terra e portata in clinica. L’evento si è svolto martedì sera nel quartiere Darsena. La vittima, una donna di 41 anni, è stata ricoverata in pronto soccorso. Parole aggressive volavano all’interno del centro. L’incidente rischioso, un altro ancora, e l’atmosfera si faceva sempre più tesa. Poi l’attacco fisico e l’arrivo delle forze di polizia. Una donna di 41 anni ha riferito nelle passate ore di essere stata assalita in un centro fitness nel quartiere Darsena a Milano. Secondo le dichiarazioni della vittima alla polizia, la violenza è scoppiata poco dopo le 20 martedì sera. La quarantunenne si sarebbe recata lì solo per salutare il suo ex allenatore personale, ma è entrata in conflitto con uno degli insegnanti, un uomo con cui sembra ci fossero da tempo tensioni riguardo all’abbonamento e all’uso della palestra. A quel punto, secondo la testimonianza della vittima, l’uomo l’avrebbe afferrata di forza alle spalle e spinta fuori, tanto che nella caduta ha riportato ferite che sono state curate al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. L’uomo è stato riconosciuto dalla polizia che è prontamente intervenuta sul posto, e ha fornito la sua versione, ovviamente differente da quella della vittima. La mattina seguente, la donna ha denunciato l’incidente ai carabinieri, ricostruendo le cause delle tensioni con l’insegnante e sottolineando che l’assalto è avvenuto di fronte a diversi testimoni, che erano presenti in quel momento nella palestra.