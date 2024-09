Un individuo entra in una banca brandendo una pistola (non intenzionato a commettere una rapina): “No, no, è solo un giocattolo”

Mercoledì pomeriggio, una scena straordinaria si è svolta presso una banca di Largo Gelsomini, a Milano. Nella filiale, un cliente di 58 anni è entrato alla vista di tutti con una pistola nella cinta dei suoi pantaloni. Nonostante la pistola fosse ben visibile, l’uomo ha pacatamente atteso il suo turno per effettuare delle transazioni bancarie.

Nel momento in cui si è avvicinato al bancone, alcuni presenti hanno notato l’arma e hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. Accortosi di cosa stava succedendo, l’uomo ha estratto la pistola tentando di calmare la situazione, insistendo sul fatto che si trattasse solo di una pistola per scacciare cani.

Dopo aver lasciato la banca, l’uomo è stato intercettato dai carabinieri di San Cristoforo. Al 58enne, che non ha precedenti, è stato ritrovato in possesso di una Glock senza tappo rosso, 39 proiettili e un coltello a serramanico. Denunciato per il possesso illegale di un’arma, ha assicurato di non essere in banca per compiere una rapina. Tuttavia, non ha fornito una spiegazione plausibile sulla ragione per cui avesse un’arma con lui.