Un incidente ha trasformato il traffico in un disordine: sei chilometri di auto sono rimaste bloccate in fila

Un disastro stradale sull’autostrada A4 ha portato ad una situazione di traffico caotico oggi intorno a mezzogiorno. L’incidente si è verificato nei pressi dell’uscita di Brescia Est, direzione Milano, che ha causato un blocco del traffico sull’autostrada. Non si hanno ancora dettagli sulle cause dell’incidente, ma per fortuna non ci sono segnalazioni di feriti gravi.

La situazione del traffico è piuttosto grave, con una lunga fila di veicoli fermi. All’incirca alle 12:45, è stata segnalata una coda che si estendeva fino al ponte sul Chiese, nel territorio di Calcinato, che abbracciava una lunghezza di circa 6 chilometri. In questo momento, la mobilità nella zona è altamente compromessa.