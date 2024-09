Un imprenditore è stato gravemente ferito in un attacco con una mazza da baseball

Un sessantenne è stato trasferito in gravi condizioni all’Ospedale San Gerardo di Monza, dopo un assalto brutale avvenuto nel parcheggio del suo condominio situato a Cesano Maderno, provincia di Monza. L’incidente si è svolto la notte passata, ma l’informazione è stata diffusa soltanto oggi. Secondo le prime ricerche, l’individuo, un imprenditore senza antecedenti giudiziari, era sceso nel garage della sua residenza dopo aver cenato con la sua famiglia, senza prevedere incontri con altre persone. Misteriosamente, quando è arrivato al parcheggio, è stato brutalmente attaccato da un sconosciuto che l’ha colpito con forza alla testa con una mazza da baseball. L’aggressore ha poi lasciato l’arma del crimine sul posto e si è dileguato. La chiamata di emergenza è stata fatta da una coppia di vicini che tornava a casa in auto. Essi hanno trovato il sessantenne, incosciente, disteso a pochi metri dal suo parcheggio. Gli operatori del 118 e i carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale e sottoposto alle cure necessarie per le gravi lesioni riportate alla testa. Al momento, si trova ancora in ospedale con una diagnosi riservata e la sua vita è in serio pericolo. Gli agenti di polizia stanno adesso analizzando attentamente eventuali riprese delle telecamere di sicurezza della zona, cercando di raccogliere informazioni che possano aiutare ad identificare l’aggressore. Simultaneamente, stanno avendo luogo interrogatori con i parenti e gli amici della vittima, tentando di capire se possano esserci ragioni che spieghino l’origine di questa aggressione violenta.