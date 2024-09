Un diagramma interattivo per le occupazioni ecologiche

Passando dal grigio al verde, un’autentica mappa interattiva dei progetti ecocompatibili è disponibile sul sito ufficiale del Comune. In concomitanza con la Milano Green Week, che inizia oggi, l’Assessorato all’Ambiente ha rilasciato un resoconto dei lavori in corso e futuri. Questi includono la protezione e la conservazione dei filari di alberi nelle strade di Cadore, Aselli, Celoria, oltre a oltre 20.500 nuovi alberi piantati da novembre 2023 ad ora. Altri interventi comprendono la ristrutturazione dei parchi e la rivitalizzazione dell’area Bovisa-Goccia, descritta come “uno dei progetti di recupero ambientale e di ripristino del suolo più significativi ed ambiziosi”. L’obiettivo è depavimentare, ripristinare i suoli e creare nuovi spazi verdi. “Questi sono i cardini su cui costruire una Milano più salubre, sostenibile e vivibile”, afferma l’Assessore all’Ambiente. Un impegno concreto nel mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici.