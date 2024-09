The Sign dà una nuova vita a Romolo. Nel 2025, L’Oréal stabilirà la sua nuova base qui, con un’affermazione di accogliere quotidianamente 2.800 individui

Il progetto di riqualificazione urbana The Sign, guidato dalla compagnia immobiliare Covivio, sta per vedere l’aggiunta di un nuovo edificio nell’area dell’antica Fonderia Vedani, vicino a Romolo. Questa zona ospita già gli uffici delle aziende internazionali Aon e Ntt Data, e a fine novembre vedrà la completazione di un ulteriore stabile. A partire dal 2025, questo edificio di nove piani con una superficie di circa 13mila metri quadrati, progettato dalla società di progettazione integrata Progetto Cmr, sarà la nuova sede di L’Oréal Italia.

Tuttavia, The Sign non è solo una zona aziendale ma anche un luogo di aggregazione sociale, con ampi spazi aperti quali piazze, fontane, ristoranti, e una nuova area verde. Questo spazio fornirà anche servizi per i residenti locali e gli studenti della vicina università Iulm, e si prevede che avrà una frequentazione giornaliera di 2.800 persone.

Nel recente tour del cantiere e della presentazione del progetto, l’architetto Massimo Roj di Progetto Cmr ha condiviso lo spirito del progetto spiegando come “Abbiamo restituito una parte della città ai cittadini”. Ha anche sottolineato l’importanza della sostenibilità nel design dei edifici, il cui colore della facciata varia dal grigio al blu in omaggio ai materiali che venivano utilizzati nella fonderia. Infine, Lorenzo D’Ercole, responsabile del gestione asset per l’Italia di Covivio, ha sottolineato l’unicità del progetto nel suo genere, essendo l’unico sito in Italia ad avere la certificazione BiodiverCity.

Il tour prosegue al terzo livello, la sezione più avanzata, un’ampia area con elementi sia trasparenti che solidi per ridurre la perdita di calore. Ancora privo di mobili, fu pensato in un momento in cui non era noto chi avrebbe occupato le sue stanze, fornendo così la massima versatilità nell’utilizzo dello spazio. L’Oréal, in pochi mesi, si insedierà nell’innovativo edificio di The Sign, uno dei quartieri milanesi più ecologici e ad alto contenuto tecnologico, e si occuperà della progettazione del layout.