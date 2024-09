“Non siete soli”: Formazione gratuita per genitori principianti

Per contrastare il declino demografico, si stanno mettendo in atto vari interventi per aiutare le nuove famiglie. Attraverso la collaborazione tra la municipalità e Confcommercio, all’interno del Patto per il Lavoro, è stato avviato un percorso formativo rivolto a coppie e famiglie, sia in attesa di un figlio, sia post-parto. L’obiettivo del corso è sensibilizzare i genitori sulle opportunità e le politiche di conciliazione, attraverso l’approfondimento delle norme che riguardano il diritto di famiglia. Ciò aiuta le coppie a organizzarsi meglio, a bilanciare le responsabilità e a evitare che mamme o papà debbano lasciare il lavoro per dedicarsi alla cura dei figli. Il corso gratuito, che si tiene presso lo Spazio Base, è suddiviso in tre sessioni.

Nella sessione psicologica del 19 ottobre, l’esperta in psicoterapia Laura Patti affronterà il doppio carico emotivo dei genitori che lavorano. Nel modulo economico, l’economista Azzurra Rinaldi, fondatrice di Equonomics, il 9 novembre, guiderà i genitori in un processo di riflessione sul lavoro femminile e sui benefici economici della genitorialità condivisa. Infine, il 16 novembre, Marzia Mirabella, pedagogista di Happy Child, presenterà alle coppie i vantaggi di una nuova organizzazione quotidiana. “Tante donne – sottolinea l’assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo economico del Comune, Alessia Cappello – abbandonano la loro carriera perché non riescono a gestire i nuovi impegni familiari. Ecco perché, in collaborazione con Terziario donna di Confcommercio, abbiamo ideato questo progetto, per offrire corsi accessibili a tutti, gestiti da coach professionisti”.