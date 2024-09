Nel Milanese, il numero dei casi di legionella è aumentato a 57

Il numero di casi di legionella tra Corsico e Buccinasco è ora di 57, un aumento rispetto alla settimana precedente. Di questi, 51 riguardano il comune di Corsico, con una media d’età di 72 anni. Nell’arco degli ultimi mesi, quattro persone oltre i 70 anni con condizioni mediche preesistenti sono decedute. Attualmente sei soggetti sono ospedalizzati.

Secondo un comunicato dell’Ats, che tiene sotto controllo la situazione con report settimanali, dal mese di aprile 2024 a oggi, tra i comuni di Corsico e Buccinasco sono stati segnalati 57 casi di legionellosi (un aumento rispetto alla settimana scorsa), con 51 casi a Corsico e 6 a Buccinasco.

L’Ats, l’Agenzia di Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano, afferma di essere attivamente coinvolta nelle indagini epidemiologiche, microbiologiche e ambientali specifiche, nonché nelle attività di prevenzione e controllo per prevenire l’insorgere di ulteriori casi. Questo avviene in stretta collaborazione con i sindaci dei comuni coinvolti, con l’U.O. Prevenzione della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero della Salute.

Dal comune di Corsico è stata emessa un’ordinanza alla partenza di agosto, rivolta a tutti i dirigenti di condomini e gestori di strutture. Il mandato richiede l’applicazione tempestiva di tutte le misure di controllo e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per gli impianti idraulici, come indicato nel paragrafo 5.5 delle “Linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi”. In breve, si richiede un’azione tempestiva per la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree di accumulo (serbatoi, autoclavi) nei condomini, assieme alla sensibilizzazione e informazione dei singoli condomini sulla necessità di implementare le misure di controllo e prevenzione anche sugli estremi dell’impianto idraulico all’interno delle singole unità abitative. Inoltre, si richiede l’esposizione costante delle regole di prevenzione, diffuse dal Comune di Corsico, nelle aree comuni dei condomini.