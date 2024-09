L’unione è la chiave per combattere efficacemente la malattia

Ci saranno sei nuovi appuntamenti da ottobre a dicembre, che si terranno il sabato mattina, dalle 10 alle 12. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto Alzheimer Cafè a Bollate riprenderà il 5 ottobre. L’idea è di proseguire un’attività che ha finora prodotto risultati eccellenti, al punto che l’Alzheimer Cafè si è affermato come un punto di riferimento sia per le famiglie che affrontano direttamente questo problema che per le associazioni che assistono gli anziani. “È un’iniziativa alla quale il nostro governo locale attribuisce grande importanza e che si sta realizzando con un livello di apprezzamento e partecipazione molto alto”, spiega Lucia Albrizio, assessora incaricata dei servizi alla persona. “Rimane una risposta significativa alle esigenze legate all’invecchiamento della popolazione e alle relative vulnerabilità”. Gli incontri si terranno sempre al centro diurno per disabili in piazza Cadorna 2, gentilmente offerto dalla compagnia di consorzio “Comuni insieme”. Il primo incontro avrà come argomento “Il corpo comunica, lascia fluire emozioni ed energie”, insieme a Veronica Pifferi, specialista in Danza movimento terapia. Nei successivi appuntamenti si discuterà di strategie per la gestione quotidiana del paziente, di come riconoscere la malattia e della musicoterapia per stimolare i ricordi.