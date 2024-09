La tragica notte sulla Provinciale ha portato via la vita di Maurizio Mezzani, vittima di un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta

L’80enne pensionato Maurizio Mezzani ha perso la vita in un episodio di incidente stradale mentre era in viaggio in bicicletta mercoledì pomeriggio. L’incidente è avvenuto a Bellusco, sulla strada provinciale tra Monza e Trezzo. Dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo in seguito alle gravi lesioni subite, Mezzani è deceduto poco dopo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 del mercoledì quando Mezzani, un vedovo residente nella municipalità locale, è stato colpito da un’automobile guidata da una donna proveniente da Usmate Velate sulla Sp2, vicino alla rotonda di Mezzago. Nonostante la donna sia rimasta illesa, Mezzani è rimasto ferito gravemente alla testa ed è rimasto sull’asfalto.

Una chiamata di emergenza è stata effettuata alle 15 e la Areu ha inviato sul posto un’ambulanza, un’auto medica e un elicottero per i soccorsi. Gli ufficiali della polizia locale Brianza Est erano inoltre presenti per indagare sulla dinamica dell’incidente e gestire il traffico. A causa dell’incidente, il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora.