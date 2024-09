La notte dedicata ai ricercatori si svolge all’Insubria

Raccontare la scienza in maniera soda e piacevole a tutte le persone: ecco l’obiettivo della Notte Europea dei Ricercatori, che ritorna domani e vede l’Università dell’Insubria, presente nelle città di Varese, Como e Busto Arsizio, tra i principali protagonisti. Questa manifestazione è arricchita da una serie di eventi collaterali. Quest’anno l’evento è incluso nel progetto Co.Science – Meet Research to Connect Science and Society, che verrà finanziato per il biennio 2024-25 grazie al programma Horizon Europe, la principale iniziativa dell’Unione Europea per la formazione di dottorandi e post-dottorandi. Il progetto intende favorire un dialogo fruttuoso tra i ricercatori e i vari esponenti della società, ponendo una speciale enfasi sugli studenti.