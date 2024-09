La compagna di Luca Salvadori si domanda al suo funerale: “Mi interrogo su dove possa essere”

Ieri, la piazza di Santa Maria delle Grazie a Milano è stata gremita da innumerevoli individui che hanno partecipato alla cerimonia funebre di Luca Salvadori, un noto pilota di moto di 32 anni. Lo scorso 14 settembre, ha tragicamente perso la vita in un incidente durante una gara stradale a Frohburg, in Germania. Al suo fianco quel giorno c’era Veronica Culcasi, la sua fidanzata, che lo accompagnava costantemente nelle sue competizioni. Tornò da sola in Italia, rendendo omaggio a Luca con un post su Instagram la stessa sera dell’incidente e ha scritto un altro ieri, poco prima del suo ultimo saluto.

“Nel poco tempo che abbiamo trascorso insieme, non abbiamo mai avuto un litigio” inizia Veronica nel suo lungo post. Aggiunge poi, rivolgendosi direttamente a lui, “Mi sono solo da poco resa conto che tutti riconoscono la tua bontà. Ma alla fine hai trovato il modo di farmi arrabbiare, di farmi sentire quel vuoto che hai cercato di riempire in ogni modo.” Continua dicendo “Fin dall’inizio hai affermato la tua presenza nella mia vita, con quella determinazione che ho solo recentemente riconosciuto che ti contraddistingue”.

Nell’ultimo post di Veronica, parla di Luca come se fosse ancora qui con lei “Il tuo modo di agire era sempre pieno di amore, come un veleno dolce che uccide lentamente. Mi hai conquistato. Ora che non ci sei, le mie notti sono di nuovo insonni. Ma come tu stesso hai detto, e mai avrei pensato che tu fossi così saggio, l’unico dono che abbiamo in questa vita sono i momenti che trascorriamo”.

In seguito discute dell’addio finale: “Oggi, presumibilmente, sarà una delle giornate più ardue della mia esistenza. Tuttavia, nonostante il vuoto che lasci, l’apprezzamento per aver goduto di questi momenti assieme, autentici, personali, unici, è così importante che non si voleva nemmeno postare su social media, nemmeno da un personaggio famoso come te. Grazie quindi, Amore – conclude con una A maiuscola – per questi momenti, rimarranno sempre nostri. È stato realmente eccezionale”.