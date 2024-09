Il vertice Ecam a New York vede la sanità lombarda in avanguardia nella lotta per un mondo più solidale

Durante la 79a Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, è stato tenuto il sesto summit dell’Ecam, il Consiglio Europeo per l’Africa e il Medio Oriente. Questa piattaforma di dialogo globale è stata ideata per promuovere la comunicazione, le relazioni economiche, la pace e la stabilità. All’evento, sotto la guida del Presidente e fondatore dell’Ecam, Kamel Ghribi, hanno partecipato diversi leader ed esponenti di spicco tra cui il Presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi, il Primo Ministro dell’Uganda, Robinah Nabbanja, il Direttore Generale dell’OMS, Tedros Ghebreyesus, ed il Ministro di Stato agli Affari esteri degli Emirati, Sheikh Shakhbout Nahyan Al Nahyan. Argomenti quali la salute come diritto fondamentale, la transizione verde, l’educazione, la ricerca e l’agro-industria sono stati al centro dei dibattiti. Altri partecipanti includevano rappresentanti dell’ONU, dell’Unione Europea, e di altre organizzazioni internazionali, tra cui il Commissario per gli Affari Internazionali di NYC, Edward Mermelstein, e i Ministri di Senegal, Costa d’Avorio e Mauritania. Nel suo discorso introduttivo, Ghribi ha espresso la sua convinzione nella forza del dialogo globale e del multilateralismo, dichiarando: “Oggi è uno di quei giorni in cui la mia fiducia in questi valori viene rafforzata. La fondazione di ECAM e il duro lavoro che ci abbiamo dedicato ha ripagato. Questa è la giusta direzione per rendere il mondo più sicuro e fair”.

La partecipazione e l’intervento del Presidente del Gruppo San Donato, Angelino Alfano, hanno segnato i lavori che sono stati conclusi da Ettore Sequi, Segretario Generale dell’Ecam e Ambasciatore.