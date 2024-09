Il Consiglio si riunirà domani per affrontare la discussione sul destino del polo industriale che sta attraversando un periodo di crisi

La situazione di Siae Microelettronica, insieme alle sue affiliate SM Optics e SM Tecno, saranno l’argomento di una riunione del consiglio comunale aperta che si terrà domani a Cologno Monzese, a partire dalle 20. Questa sessione straordinaria mira a discutere “l’attuale crisi occupazionale che sta colpendo queste imprese e a valutare le opportunità di ripresa industriale per queste entità che fanno parte del tessuto produttivo della città”. Sono state estese inviti ai dipendenti, ai sindacati e ai manager del centro di telecomunicazione di via Buonarroti. Si è incoraggiata la partecipazione di politici di spicco a livello nazionale e regionale, proprietari e dirigenti delle aziende interessate e rappresentanti sindacali dei lavoratori. “Fin dall’inizio negli anni ’50, la storia di Siae si è legata a quella della nostra città – ha affermato il sindaco Stefano Zanelli -. Attraverso questa riunione del consiglio comunale aperta, speriamo di fare chiarezza sulle prospettive occupazionali dopo mesi di negoziati tra lavoratori, direzione e autorità”.

Il Comune, in collaborazione con la Regione Lombardia e il ministero, hanno seguito da vicino tutti gli sviluppi di questa situazione, che ha raggiunto una situazione di stallo negli ultimi dodici mesi, con mancanza di piani industriali attuabili e la vendita mai realizzata della filiale SM a una società francese del settore. “Il nostro obiettivo comune è rivitalizzare la catena produttiva di Siae, per evitare qualsiasi eccesso di personale o licenziamenti collettivi”, ha precisato Zanelli. La Regione nei mesi scorsi ha avviato un dialogo, così come il Ministero dello Sviluppo Economico.