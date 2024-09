Il comando della Polizia Locale di Milano avrà un nuovo leader: si tratta di Gianluca Mirabelli, che prenderà il posto di Marco Ciacci. Un cambio alla guida delle forze dell’ordine milanesi viene annunciato

A partire dal primo ottobre, Gianluca Mirabelli sostituirà Marco Ciacci nel ruolo di capo della polizia locale di Milano. L’annuncio arriva poco prima della festa del Corpo, prevista per il 4 ottobre. Mirabelli, quarantaseienne, è a Milano dal febbraio 2018, quando è stato nominato vice capo di gabinetto, dopo aver lavorato per oltre 16 anni a Vigevano come agente e poi funzionario. Nel 2019 è stato promosso a capo di gabinetto e successivamente nominato direttore operativo della direzione Sicurezza urbana. Ora, si appresta a diventare comandante.

Ciacci, l’attuale comandante, si trasferirà alla nuova direzione specialistica Legalità e controlli, istituita per “rafforzare il controllo su tutti i temi legati alla legalità, in previsione delle Olimpiadi del 2026”. L’ex capo della polizia giudiziaria della Procura, a capo della piazza Beccaria dal 2017, avrà il compito di coordinare l’organizzazione, “in stretta collaborazione con il Comitato per la legalità e il Comitato antimafia, nonché in sinergia con tutte le direzioni interne al Municipio e le autorità esterne”.

Ci sono state voci di recente riguardo a un possibile cambio di leadership nella polizia locale. Questo per via di alcune aspre critiche espresse da Franco Gabrielli, l’incaricato per la Sicurezza Urbana, nei confronti della gestione di Ciacci, nella sua relazione sullo stato del Corpo di Polizia. Rispondendo a queste voci alcune settimane fa, il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato: “Dopo sette anni, un cambiamento potrebbe essere possibile, ma ho piena fiducia nel suo operato. Sono certo solo di una cosa: non ho minimamente l’intenzione di fare a meno del suo apporto”. Di conseguenza, è stata presa la decisione di nominarlo a capo della nuova direzione Legalità.