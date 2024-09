Esplorando il paradiso. Una biciclettata attraverso gli spazi liberati dal calcestruzzo

La pedalata del fine settimana si ripropone come un’occasione di scoprire il parco che offre un vero respiro alla zona di Martesana, sottraendo 863 ettari alla speculazione edilizia in un’area in cui i confini tra le diverse città sono quasi svaniti. Così affermano i comuni organizzatori dell’evento, che ha come obiettivo quello di esporre a tutti la bellezza del parco. L’appuntamento sarà a partire dalle 9:30 a Cologno, nel Parco Berlinguer, con tappe successive a Vimodrone presso Cascina Burrona, Cernusco, Carugate e si concluderà presso l’area riservata Increa a Brugherio. Questo parco con i suoi nove milioni di metri quadrati è un’oasi lontana dalla speculazione edilizia, ma molti sono all’oscuro della sua esistenza. Per diffondere la sua realtà, in passato sono stati creati brevi spot destinati alle scuole e ai corridori. L’informazione è il fulcro di questa iniziativa, così come la lotta all’edilizia indisciplinata. “Questa vasta area verde tutelata preserva l’integrità di questo tratto di territorio”. Una decisione che si lega a importanti finanziamenti, incluso un milione e mezzo di Fondazione Cariplo per piste ciclabili e rimboschimento, parte della “Strategia Clima”, che si focalizza su uno dei temi più pressanti contemporanei. I Comuni sosterranno con un investimento di un altro milione. Si discute di ciò e altro nei filmati nelle aule delle scuole. L’obiettivo è interessare migliaia di amanti della natura e regalare a tutti la bellezza di questo paradiso. Le diverse oasi verdi costituiscono un network che “ha stabilito una salda linea verde che ci unisce tutti, creando una collaborazione resa solida dalla sinergia”. Dal 2009, il parco ha affinato un programma di marketing “per far meglio conoscere se stesso”.

Siamo consapevoli che sarebbe un dispiacere se un gioiello di biodiversità fosse limitato a poche persone. Per questo motivo, abbiamo fatto tutto il possibile per allargare il pubblico, mettendo in atto varie iniziative accessibili a tutti, in particolare agli studenti. La riserva è un luogo ideale per le lezioni ambientali: ci sono 13 totem lungo i confini che indicano i punti di interesse che si trovano nelle diverse città fondatrici. Per partecipare alla pedalata è necessario iscriversi, scrivendo a info@parcoestcave.it.