Ecolab mette risorse nella sostenibilità. Un investimento di due milioni è stato indirizzato verso l’impianto di Rozzano

Ecolab ha effettuato un investimento di due milioni di euro nel suo impianto locale, introducendo significative miglioramenti per migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità, e mantenere elevati standard qualitativi. L’anno scorso, l’azienda ha celebrato il suo centesimo anniversario, 53 dei quali trascorsi a Rozzano, e recentemente ha lanciato la sua nuova linea di produzione. Un elemento chiave di queste migliorie è l’aggiunta di nuove linee di produzione fortemente automatizzate, che hanno rafforzato sia la sicurezza che l’efficienza dell’azienda, migliorando la risposta alle necessità dei clienti. Ecolab ha lavorato strettamente con le aziende locali e italiane per attuare questo progetto. L’azienda ha altresì investito massivamente in iniziative ecologiche, come l’installazione di pannelli solari, per ridurre significativamente il consumo di energia e acqua. Il sindaco Gianni Ferretti ha elogiato l’impegno di Ecolab commentando, “Questa è la vera economia locale: un’industria che guarda al futuro attraverso innovazione e rispetto per l’ambiente”. Da Ecolab hanno aggiunto: “Questi miglioramenti sono fondamentali perché evidenziano il nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza operativa. Con l’incremento dell’efficienza e sostenibilità del nostro impianto di Rozzano, siamo in grado di rispondere efficacemente alle crescenti richieste dei clienti, minimizzando al tempo stesso il nostro impatto ambientale. Ciò non solo rafforza la nostra posizione nel mercato, ma riafferma anche il nostro impegno ad essere un’impresa responsabile”.

“L’attenzione alla sostenibilità è al centro di tutte le nostre operazioni”. Il nostro impegno aziendale è profondamente legato alla filosofia green a tutto tondo. “Focalizziamo i nostri sforzi sulla conformità, sulla promozione dell’innovazione e sullo stabilimento di robuste collaborazioni per realizzare i nostri traguardi di sostenibilità”, dichiara l’impresa. Stabiliamo target ambiziosi e mettiamo in campo efficaci sistemi di gestione con l’intento di ridurre la nostra influenza su acqua, energia, emissioni di gas serra e produzione di rifiuti”.